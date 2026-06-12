Rivoluzione Juventus: ufficiale l'addio di Comolli e l'insediamento di Carnevali

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Ora è ufficiale: il CdA della Juventus ha ufficializzato la separazione da Comolli e la nomina ad amministratore delegato di Carnevali

L'esperienza di Damien Comolli alla Juventus è durata un anno. Come emerso nella giornata di ieri, il club bianconero ha deciso di fare un passo oltre il manager francese, dopo i risultati sportivi scadenti di questa stagione. Nel giro di 24 ore è stato allestito un Consiglio d'Amministrazione straordinario che ha sancito l'uscita di Comolli e soprattutto l'entrata di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato. Carnevali arriva dopo diversi anni al Sassuolo ed era stato accostato al Milan prima che Cardinale chiarisse di non voler avere figure italiane in società.

JUVENTUS, ANNUNCIATO CARNEVALI COME AD

Il comunicato ufficiale con cui la Juventus ha annunciato la separazione da Damien Comolli e la nomina ad amministratore delegato di Giovanni Carnevali: "Torino, 12 giugno 2026 - Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club, affidandogli la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero.

Dirigente tra i più apprezzati del panorama sportivo, Giovanni porta in Juventus un patrimonio di rilevante capacità manageriale. Uomo di calcio per vocazione e passione, Giovanni ha dedicato la sua vita professionale a questo settore, maturando esperienze e acquisendo responsabilità sempre più rilevanti, che gli hanno consentito di sviluppare una conoscenza completa delle dinamiche che governano il calcio moderno e delle prospettive di evoluzione. In particolare, nel corso della sua carriera, ha contribuito in modo determinante alla crescita e all'affermazione del Sassuolo Calcio, diventato nel tempo un esempio riconosciuto per sostenibilità, innovazione, valorizzazione dei talenti e capacità di creare valore, dentro e fuori dal campo. In qualità di Consigliere di Lega Serie A ha inoltre contribuito ai principali tavoli di confronto dedicati all'evoluzione e alla crescita del calcio professionistico italiano.

“Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità – ha sottolineato Carnevali - Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri” – ha voluto concludere così il nuovo AD bianconero.

A Giovanni il caloroso benvenuto di tutta la famiglia bianconera e i migliori auguri di buon lavoro.