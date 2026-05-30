De Bruyne, che bordate a Conte: "Felice che sia andato via, non ho mai davvero giocato nel mio ruolo"

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Kevin De Bruyne non le manda a dire dopo l'addio di Conte: non è mai scoccata la scintilla tra il belga ed il tecnico italiano

Kevin De Bruyne è decisamente contento che Antonio Conte abbia lasciato il Napoli. Il belga ha parlato Het Nieuwsblad, raccontando di un rapporto non felice con l’ormai ex tecnico degli azzurri. Le sue parole:

DE BRUYNE CONTRO CONTE, LE DICHIARAZIONI

“Per me è stato complicato, perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. Non ho praticamente mai avuto l'opportunità di giocare nel ruolo che preferisco. Nonostante questo, ho sempre dato tutto per la squadra. Giocavamo in maniera molto difensiva. Se provi a vincere ogni partita per 1-0 con un 5-4-1, proponi un certo tipo di calcio. Anche i numeri offensivi ne risentono. Se sono felice che sia andato via? Per me sì. Non era obbligato a restare. L'anno scorso ci erano state promesse determinate cose sul modo di giocare, ma poi non si sono concretizzate. È un peccato, perché il calcio deve restare divertente".