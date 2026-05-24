Cagliari, Pisacane: "I giocatori hanno tirato fuori motivazioni importanti in una partita non semplice"

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L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane è stato intervistato da DAZN al termine della sfida di San Siro contro il Milan

Fabio Pisacane ha parlato a DAZN dopo Milan-Cagliari. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dei sardi.

Chiudete la stagione con una soddisfazione enorme:

“Se lo meritano i ragazzi per quelli che hanno vissuto tutto l’anno. Hanno tirato fuori motivazioni importanti in una partita non semplice. Abbiamo fatto un percorso tortuoso. Fare 43 punti con tantissimi giovani e infortuni rende giustizia a questo gruppo. Nel calcio conta l’indicativo presente, esiste un verbo che è quello dell’oggi: da domani si stacca ma è già finito tutto. La testa è già al prossimo campionato e di fare sempre meglio”.

L’anno prossimo su che panchina ti vedremo?

“Ringrazio sempre i ragazzi che mi hanno messo nelle condizioni di farmi conoscere. Il legame che ho con Cagliari e il Cagliari va oltre un contratto. Non dimentico quello che ha fatto il presidente Giulini a luglio. Farò di tutto per rimanere, se loro mi vogliono…”.