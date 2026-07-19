Mkhitaryan provoca il Milan: "Derby persi? Noi giochiamo per vincere lo scudetto"

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Dal ritiro di Donaueschingen dell'Inter Mkhitaryan ha provato il Milan in merito a una domanda fatta sui derby persi nella passata stagione

Poco prima l'inizio dell'allenamento dell'Inter al ritiro di Donaueschingen, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan ha risposto alle domande dei cronisti presenti in Germania non perdendo l'occasione per provocare il Milan. Di seguito le dichiarazioni dell'armeno riprese dai colleghi di TMW.

Unico neo è stato quello del derby, quanta fame avete nei confronti del Milan?

"Non solo contro il Milan, ci è dispiaciuto non poter vincere contro le altre big, questo è il calcio. Importante aver vinto il campionato, giochiamo per vincere lo scudetto. Proveremo quest'anno a vincere anche queste partite".