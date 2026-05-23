Cagliari, Pisacane fa la conta degli assenti in vista della gara di San Siro

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Fabio Pisacane, nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Cagliari, ha elencato i giocatori che non saranno a disposizione

Per accedere alla prossima edizione della Champions League, domani sera il Milan ha una sola missione e un solo risultato possibile (se non vuole affidarsi al risultato degli altri campi): vincere contro il Cagliari a San Siro. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida, il tecnico dei sardi Fabio Pisacane ha fatto la conta degli assenti in vista della trasferta di Milano. Le sue parole: “Non ci sarà Folorunsho per un risentimento muscolare, Idrissi e Pavoletti stanno seguendo il loro lavoro di recupero. Non avremo Kilicsoy: ci ha chiesto di anticipare il rientro ad Istanbul. Allenare significa prendere decisioni ogni giorno: alcune vengono comprese subito, per altre c’è bisogno più di tempo".

Continua il suo discorso Pisacane: "Ma ogni mia decisione ha sempre messo il gruppo davanti al singolo. Mi auguro che Semih pensi a ciò che avrebbe potuto fare di più in questa stagione, che possa prendere da questa esperienza gli aspetti positivi. Sulla sua gestione nessuno mi ha mai imposto nulla. Tutti in squadra si sono meritati anche un solo minuto di quello che gli è stato dato. Vivo il quotidiano, la squadra, lo spogliatoio. Tutto ciò che faccio, cerco di farlo con coerenza e coscienza. Sapevo di avere tra le mani un talento, ma questo talento deve capire che per arrivare a certi livelli c’è bisogno anche di altro. Semih deve mettere dentro ancora tante cose”.