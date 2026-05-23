Cagliari, i convocati di Pisacane per la sfida contro il Milan

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Il Cagliari, avversario del Milan domani sera a San Siro in occasione dell'ultima giornata, ha diramato la lista dei 26 convocati

Manca solo l'ultimo scalino al Milan per certificare il ritorno in Champions League dopo un anno di assenza, non solo dalla massima competizione europea ma da tutti i tornei continentali. I rossoneri hanno l'esigenza di trovare i tre punti domani sera a San Siro contro il Cagliari: in questo modo non dovranno guardare ai risultati sugli altri campi. Intanto dalla Sardegna sono stati comunicati i 26 calciatori convocati da mister Fabio Pisacane in occasione della trasferta milanese.

Il comunicato del Cagliari, con i nomi dei giocatori:

"L’allenatore rossoblù Fabio Pisacane avrà a disposizione ventisei calciatori per la trasferta del “Meazza” contro il Milan, match della 38ª e ultima giornata di campionato di Serie A 2025/26. Rientrano tra i convocati Luca Mazzitelli e Mattia Felici. Oltre a Paul Mendy, Yael Trepy e Othniël Raterink, in lista dall’U20 il difensore Nicola Grandu, maglia numero 36, e i centrocampisti Ivan Sulev (38) e Alessandro Russo (41).

L’elenco completo dei rossoblù:

1 Caprile

2 Palestra

4 Mazzitelli

8 Adopo

10 Gaetano

12 Sherri

14 Deiola

15 J. Rodriguez

17 Felici

18 Raterink

19 Belotti

20 A. Albarracin

22 Dossena

24 Ciocci

25 Sulemana

26 Mina

28 Zappa

29 Borrelli

31 Mendy

32 Zé Pedro

33 Obert

36 Grandu

37 Trepy

38 Sulev

41 Russo

94 S. Esposito"

