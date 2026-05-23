Cagliari, i convocati di Pisacane per la sfida contro il Milan
Manca solo l'ultimo scalino al Milan per certificare il ritorno in Champions League dopo un anno di assenza, non solo dalla massima competizione europea ma da tutti i tornei continentali. I rossoneri hanno l'esigenza di trovare i tre punti domani sera a San Siro contro il Cagliari: in questo modo non dovranno guardare ai risultati sugli altri campi. Intanto dalla Sardegna sono stati comunicati i 26 calciatori convocati da mister Fabio Pisacane in occasione della trasferta milanese.
Il comunicato del Cagliari, con i nomi dei giocatori:
"L’allenatore rossoblù Fabio Pisacane avrà a disposizione ventisei calciatori per la trasferta del “Meazza” contro il Milan, match della 38ª e ultima giornata di campionato di Serie A 2025/26. Rientrano tra i convocati Luca Mazzitelli e Mattia Felici. Oltre a Paul Mendy, Yael Trepy e Othniël Raterink, in lista dall’U20 il difensore Nicola Grandu, maglia numero 36, e i centrocampisti Ivan Sulev (38) e Alessandro Russo (41).
L’elenco completo dei rossoblù:
1 Caprile
2 Palestra
4 Mazzitelli
8 Adopo
10 Gaetano
12 Sherri
14 Deiola
15 J. Rodriguez
17 Felici
18 Raterink
19 Belotti
20 A. Albarracin
22 Dossena
24 Ciocci
25 Sulemana
26 Mina
28 Zappa
29 Borrelli
31 Mendy
32 Zé Pedro
33 Obert
36 Grandu
37 Trepy
38 Sulev
41 Russo
94 S. Esposito"
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