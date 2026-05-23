Cagliari, Pisacane in conferenza: "Andiamo a Milano per fare la nostra gara. Out Folorunsho, Kiliçsoy e Pavoletti"

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Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani in casa del Milan di Max Allegri

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa del Milan e ha rilasciato queste parole sulla partita di domani a San Siro, riportate da tuttomercatoweb.com:

Mister siamo all'ultima partita della stagione. Cosa ci dice sul suo futuro?

"Manca, appunto, ancora una partita. Andiamo a Milano per fare la nostra gara e ora voglio finire il campionato. Con la società c'è un dialogo trasparente. Da parte mia c'è massima fiducia e ora bisogna capire la volontà del club".

Che match si aspetta e quali saranno gli assenti della giornata?

"Purtroppo non ci sarà Folorunsho per un risentimento muscolare, così come non ci saranno Felici e Pavoletti. Sarà assente anche Kiliçsoy, che ha richiesto un permesso per anticipare il rientro in Turchia. Per quanto riguarda la gara... sfidiamo una squadra che ha un grande obiettivo, ma spero che la nostra leggerezza possa farci giocare meno bloccati. Mi auguro che questo possa farci fare meglio ciò che abbiamo preparato".

Ci da un'idea della formazione di domani?

"Devo ancora fare le mie valutazioni. Sicuramente in porta giocherà Caprile. Chi si è allenato facendomi capire che vuole lasciare il segno, avrà qualche possibilità domani. Noi dobbiamo rappresentare la maglia che indossiamo".

Felici come sta?

"Per quanto riguarda Felici, è riuscito a fare qualche allenamento intero con la squadra e domani farà parte del gruppo. Vorrei metterlo in campo anche solo 60 secondi perché sarebbe il giusto premio per un ragazzo che è stato sfortunato. Abbiamo perso una freccia importante nel nostro arco. Riprenderà il suo percorso e la sua carriera".