Cagliari: ecco a quando risale l'ultimo successo in Serie A a San Siro contro il Milan

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Questa la particolare statistica del Cagliari in Serie A contro il Milan. Un ultimo successo a Milano che risale a quasi 30 anni fa

Manca sempre di meno all'ultima giornata di campionato, in una stagione che visto il Milan per molto tempo nelle zone nobili e alte della classifica. Il crollo invernale e primaverile ha ridotto la squadra di Massimiliano Allegri a lottare per un posto Champions, e tutto passerà dall'ultima e decisiva gara in Serie A in programma domenica sera a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri, per qualificarsi alla prossima Champions League dovranno centrare una vittoria assolutamente non scontata. Infatti, il primo vero errore che la squadra del tecnico livornese potrebbe commettere, è proprio quello di sottovalutare il Cagliari di Pisacane, già salvo da una giornata vista la recente vittoria in casa contro il Torino. In una serata che potrebbe regalare un'enorme gioia al pubblico milanista, sempre comunque in piena contestazione contro la società e proprietà di Cardinale, Max Allegri si gioca Europa e futuro. Stando alle ultime notizie, il tecnico rossonero sarebbe sempre più vicino a restare sulla panchina del diavolo anche per la prossima stagione, anche se l'interesse del Napoli e del suo ds Manna restano sempre in agguato, e vigili.

CAGLIARI: QUESTA L'ULTIMA VITTORIA A SAN SIRO CONTRO IL MILAN

Il Milan è rimasto imbattuto in 41 delle ultime 42 sfide contro il Cagliari in Serie A (31V, 10N), segnando 83 reti nel periodo (2.0 di media) - l'unica vittoria dei sardi nel periodo risale al 28 maggio 2017 (2-1 al Sant'Elia). Inoltre, il Milan ha vinto 18 delle ultime 21 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A (3N); l'ultimo successo dei sardi al Meazza contro i rossoneri in campionato risale al 1° giugno 1997 (1-0 con gol di Roberto Muzzi), sulla panchina degli isolani sedeva Carlo Mazzone mentre su quella dei rossoneri Arrigo Sacchi.