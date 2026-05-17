Cagliari, la vittoria contro il Torino significa salvezza aritmetica in Serie A

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Il Cagliari vince in casa contro il Torino, centrando di per certo la salvezza in questo campionato di Serie A. Un risultato che interessa anche al Milan

Il Cagliari, prossimo avversario del Milan domenica prossima a San Siro, per quella che sarà l'ultima giornata di campionato, è aritmeticamente salvo. Infatti, la squadra allenata da Pisacane ha vinto 2-1 in casa contro il Torino. La rete di Obrador aveva portato in vantaggio i granata al 37' del primo tempo, poi la rimonta dei sardi. Pochi minuti dopo il gol di Sebastiano Esposito (39') e la rete di Mina al 47'. Una vittoria preziosissima perchè porta la salvezza tanto cercata al Cagliari, un sogno diventato realtà e che interessa e non poco al Milan. La gara contro i rossoneri, in teoria, non rappresenterebbe nulla o quasi per i rossoblù. Discorso totalmente diverso invece per i ragazzi di Massimiliano Allegri, vittoriosi oggi a Genova e con un ultimo passo, ancora da fare verso la Champions League. Domenica prossima a San Siro servirà però una prestazione di coraggio, carattere e qualità. Il Milan a un passo dalla Champions, il Cagliari invece è salvo.

SERIE A - I RISULTATI DELLA 37^ GIORNATA

Como-Parma 1-0

Genoa-Milan 1-2

Juventus-Fiorentina 0-2

Pisa-Napoli 0-3

Roma-Lazio 2-0

Inter-Verona 1-1

Atalanta-Bologna 0-1

Cagliari-Torino 2-1

Sassuolo-Lecce 2-3

Udinese-Cremonese 0-1