Cagliari, la vittoria contro il Torino significa salvezza aritmetica in Serie A
Il Cagliari, prossimo avversario del Milan domenica prossima a San Siro, per quella che sarà l'ultima giornata di campionato, è aritmeticamente salvo. Infatti, la squadra allenata da Pisacane ha vinto 2-1 in casa contro il Torino. La rete di Obrador aveva portato in vantaggio i granata al 37' del primo tempo, poi la rimonta dei sardi. Pochi minuti dopo il gol di Sebastiano Esposito (39') e la rete di Mina al 47'. Una vittoria preziosissima perchè porta la salvezza tanto cercata al Cagliari, un sogno diventato realtà e che interessa e non poco al Milan. La gara contro i rossoneri, in teoria, non rappresenterebbe nulla o quasi per i rossoblù. Discorso totalmente diverso invece per i ragazzi di Massimiliano Allegri, vittoriosi oggi a Genova e con un ultimo passo, ancora da fare verso la Champions League. Domenica prossima a San Siro servirà però una prestazione di coraggio, carattere e qualità. Il Milan a un passo dalla Champions, il Cagliari invece è salvo.
SERIE A - I RISULTATI DELLA 37^ GIORNATA
Como-Parma 1-0
Genoa-Milan 1-2
Juventus-Fiorentina 0-2
Pisa-Napoli 0-3
Roma-Lazio 2-0
Inter-Verona 1-1
Atalanta-Bologna 0-1
Cagliari-Torino 2-1
Sassuolo-Lecce 2-3
Udinese-Cremonese 0-1
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