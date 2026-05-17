Marotta risponde a Cardinale: "Auguro a lui di poter fare al Milan il percorso che abbiamo fatto negli ultimi 6 anni"

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Marotta risponde a Cardinale dopo la provocazione del numero uno di RedBird sul 5-0 del PSG ai danni dell'Inter in finale di Champions League

Nei giorni scorsi Gerry Cardinale ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera, toccando vari aspetti della crisi Milan di questo periodo. Il numero uno di RedBird ha mandato anche una frecciata all'Inter: "Vorrei che ci si concentrasse di più sui temi cruciali: l’importanza delle infrastrutture sportive; come modernizzare il calcio italiano; perché l’Italia ha mancato un altro Mondiale, il terzo di fila. Invece si fa polemica. Vede, non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0; si tratta di giocare in modo competitivo in Europa.

LA RISPOSTA DI MAROTTA

Non si è fatta attendere la risposta di Giuseppe Marotta. Il presidente nerazzurro non le ha mandate a dire nella sua intervista odierna a DAZN prima di Inter-Verona:

"Ho due risposte nel taschino, una ironica e una seria. Quella seria è: auguro a lui di poter fare al Milan il percorso che abbiamo fatto negli ultimi 6 anni ovvero 9 titoli, 2 finali di Champions e 1 di Europa League. Credo che sia un palmares che non si può dimenticare. La risposta ironica? La teniamo per una prossima cattiveria".