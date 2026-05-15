De Rossi già si immagina il Milan che affronterà: "L'undici che pensiamo possano mettere in campo è una squadra di valore incredibile"
Nel giorno dell'anti vigilia di Genoa-Milan Daniele De Rossi, allenatore del Grifone, è intervenuto in conferenza stampa presso il centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli per presentare la sfida in programma domenica alle ore 12.00 contro la formazione di Massimiliano Allegri. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.
Il Milan è in crisi e ci saranno assenze nei rossoneri.
"Le assenze del Milan sono un vantaggio per noi. Sono assenze pesanti per chiunque. Ma non mi piace affrontare squadre forti in crisi perché scende in campo l’orgoglio dei campioni. Hanno tante assenze. L'undici che pensiamo possano mettere in campo è una squadra di valore incredibile. Pulisic e Nkunku sono dei top in A, Bartesaghi mi piace molto, ci sono poi Fofana e Rabiot, Maignan non ne parliamo. Sono una squadra forte che perde pedine importanti che sulla partita singola è sempre meglio non averli contro".
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