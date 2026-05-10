Atalanta, Carnesecchi: "Abbiamo fatto sembrare il Milan non una squadra da Champions, ma qualcosa di molto meno"

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Marco Carnesecchi, determinante per la vittoria della Dea con due miracoli su Nkunku, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Atalanta. Le sue parole:

Qual è stata la parata più determinante?

“Secondo me la più bella è stata quella in uscita su Nkunku. Parate a parte abbiamo fatto una prestazione incredibile, è stata una battaglia. Siamo felicissimi, arriviamo da un momento un po’ brutto. La sconfitta contro la Juve ci aveva un po’ tagliato le gambe ma oggi siamo stati bravissimi a reagire”.

Contento per la vittoria o arrabbiato per i minuti finali?

“Essere arrabbiati stasera è difficile, abbiamo fatto sembrare il Milan non una squadra da Champions, ma qualcosa di molto meno. Loro hanno messo tanti attaccanti, ci hanno messo un po’ là. Poi parate, pali, un po’ di cose e l’abbiamo portata a casa. Una vittoria così ce la meritavamo noi e se la meritava il mister. Ci ha fatto risalire posizioni importanti, siamo felicissimi. Questa vittoria è soprattutto per lui”.