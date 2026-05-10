Atalanta, Percassi: "D'Amico? Ne parliamo a fine campionato, come sempre"
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Luca Percassi, AD dell’Atalanta, ha parlato a DAZN prima della sfida col Milan di questa sera.
Sul futuro del direttore Sportivo D’Amico, accostato anche al Milan:
“Le voci fanno parte di questo mondo. Posso dire che Tony D’Amico è un DS che ha fatto molto bene, ma come nostra prassi le valutazioni vanno fatte con grande serenità a fine stagione. Mancano 3 partite, vogliamo essere concentrati su quello che è il campo. Quello che verrà deciso sarà a campionato finito, come nostra abitudine”.
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