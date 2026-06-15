Il Torino, avversario del Milan alla prima giornata, ha comunicato le date del ritiro estivo
Da qui all'inizio del prossimo campionato di Serie A Enilive è ancora molto lunga eppure è già noto da più di dieci giorni il calendario completo della prossima stagione 2026/2027. Per il Milan l'esordio sarà contro una vecchia conoscenza come mister Ignazio Abate che è stato chiamato alla guida del Torino. Prima esperienza su una panchina di Serie A per l'ex giocatore e allenatore rossonero. Intanto il club granata ha comunicato le date del ritiro estivo, che si svolgerà a Pinzolo.
TORINO, LE DATE DEL RITIRO ESTIVO
Di seguito si riporta il comunicato con cui il Torino, primo avversario del Milan nella prossima stagione, ha annunciato date e luogo del ritiro estivo: "Dopo un anno di assenza il Torino sarà nuovamente in ritiro a Pinzolo. La splendida località trentina della Val Rendena accoglierà i granata dal 13 al 25 luglio. La squadra, agli ordini del neo tecnico Abate, si ritroverà allo stadio Filadelfia per iniziare la stagione 2026-'27 con un periodo di pre-ritiro dal 10 luglio, che terminerà con un allenamento a porte aperte (orario da definire) domenica 12 luglio. Da lunedì 13 luglio i granata si sposteranno in Trentino dove svolgeranno una fase di preparazione incentrata su allenamenti fisici, atletici e tecnico-tattici. Durante questa prima fase di preparazione in ritiro sono previsti alcuni test amichevoli, che verranno ufficializzati nelle prossime settimane".
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