Palestra, irrompe il Chelsea: le novità dall'Inghilterra
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Stando a quanto riferisce David Ornstein, noto giornalista di The Athletic, non è fatta per il passaggio di Marco Palestra all'Inter. I nerazzurri devono affrontare la forte concorrenza del Chelsea e di un’altra squadra di Premier League per il forte esterno dell'Atalanta. L’Inter sta cercando di ingaggiare il 21enne, dice Ornestein, per 45 milioni di euro più 5 di bonus, ma non c’è ancora un accordo tra i club. Il futuro del difensore si deciderà nei prossimi giorni, con Xabi Alonso che considera Palestra un profilo di sicuro futuro per il suo Chelsea.
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