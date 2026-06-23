Palestra, irrompe il Chelsea: le novità dall'Inghilterra

Palestra, irrompe il Chelsea: le novità dall'InghilterraMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:11L'Avversario
di Redazione MilanNews

Stando a quanto riferisce David Ornstein, noto giornalista di The Athletic, non è fatta per il passaggio di Marco Palestra all'Inter. I nerazzurri devono affrontare la forte concorrenza del Chelsea e di un’altra squadra di Premier League per il forte esterno dell'Atalanta. L’Inter sta cercando di ingaggiare il 21enne, dice Ornestein, per 45 milioni di euro più 5 di bonus, ma non c’è ancora un accordo tra i club. Il futuro del difensore  si deciderà nei prossimi giorni, con Xabi Alonso che considera Palestra un profilo di sicuro futuro per il suo Chelsea.