Atalanta, Palladino: "Abbiamo difeso bene contro una squadra che ha grandi individualità"

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Raffaele Palladino ha parlato a DAZN dopo Milan-Atalanta 2-3. Le sue parole:

Sulla partita:

“Devo ringraziare i miei ragazzi, hanno fatto una grande prestazione. Sono stati bravi a difendere e ad attaccare da squadra: abbiamo difeso bene contro una squadra che ha grandi individualità. Li voglio ringraziare pubblicamente, è una risposta di un gruppo che rema dalla stessa parte. Settimana un po’ particolare ma loro hanno risposto alla grande sul campo. Gruppo che ha sempre dimostrato di avere valori umani e tecnici. Ci dispiace per gli ultimi minuti, volevamo chiuderla sul 3-0. Il Milan ha messo dentro tanti attaccanti… Ci sta soffrire, va bene anche vincere così”.