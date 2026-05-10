Palladino a Sky: "Abbiamo dato dimostrazione di che squadra siamo. Voglio ringraziare i miei ragazzi"

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Nel post partita di Milan-Atalanta Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'importante vittoria dei suoi ragazzi questa sera a San Siro.

Quanto serviva una vittoria del genere?

“Era una partita importante per noi stasera. Sapevamo che venivamo in uno stadio complicato contro una squadra forte. Abbiamo dato dimostrazione di essere squadra competitiva. Voglio ringraziare i miei ragazzi, che meritano queste soddisfazioni. Per noi non era scontato partire dalla 13esima posizione ed arrivare settimi. Mercoledì il nostro tifo penderà sponda nerazzurra ma il percorso non lo toglie nessuno, perché abbiamo fatto un gran bel percorso”.

Cosa è venuto meno negli ultimi due mesi?

“Prestazioni buone non accompagnate da risultati, perché contro Juventus e Roma abbiamo fatto ottime prestazioni, contro il Genoa siamo stati poco cinici. Oggi siamo stati molto bravi, abbiamo lavorato tanto in questa settimana su questo aspetto e i ragazzi hanno svolto al meglio il loro lavoro”.

Hai raggiunto l’obiettivo che ti eri posto? Meriti la riconferma?

“Partire dalla 13esima posizione non è bello e facile, situazione delicata con dei problemi all’interno con un gruppo demotivato., Il lavoro che è stato fatto con questi ragazzi è molto importante. Bisogna dare merito a quello che è stato fatto. Quando sono arrivato la società pensava alla salvezza, e poi mi hanno chiesto di arrivare più in alto possibile. Credo che blindare la settima posizione non era scontato. Potevamo fare di più, si, ovviamente il sogno era tornare in Champions, abbiamo perso qualche punto contro squadre di medio bassa classifica ma dobbiamo essere soddisfatti del lavoro fatto. Non ho nessun rimpianto. Penso di meritarmi la conferma? Si”.