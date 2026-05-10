Atalanta, Zappacosta: "Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra molto forte, loro hanno un obiettivo molto importante”

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Davide Zappacosta ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Atalanta:

Che settimana è stata?

“Una settimana come tutte le altre, abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi. Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra molto forte, loro hanno un obiettivo molto importante”

Il mister ha detto che no vi siete mai snaturati”

“Abbiamo sempre cercato di dare il massimo. Da quando è arrivato il mister abbiamo fatto un percorso molto positivo, ma essendo arrivato in ritardo le sconfitte hanno pesato come un macigno. Il percorso col mister rimane molto positivo, abbiamo voglia di finire il campionato nel migliore dei modi”.