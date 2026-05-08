Atalanta, si prepara la sfida col Milan: Raspadori e De ketelaere verso una maglia dal 1’

Atalanta, si prepara la sfida col Milan: Raspadori e De ketelaere verso una maglia dal 1’MilanNews.it
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Oggi alle 16:30L'Avversario
di Andrea La Manna

Come riporta Sportmediaset, in vista del Milan l'Atalanta di Raffaele Palladino sta pensando di non schierare il doppio centravanti per tornare ai due trequartisti dietro Krstovic o Scamacca. I due prescelti dovrebbero essere Raspadori e l'ex rossonero De Ketelaere.

 Per attaccare a quattro contro la difesa a tre rossonera, è prevista la conferma a sinistra a tutta fascia di un esterno di attitudini offensive come Zalewski, col più difensivo Zappacosta a destra.  Per quanto riguarda le altre zone del campo, Palladino scioglierà le riserve a Zingonia in questi giorni, dove sono in programma due ulteriori sedute, al pomeriggio, prima del posticipo serale di domenica.