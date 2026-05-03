Sassuolo, Laurienté a DAZN: "Mi sono divertito, come sempre"

Sassuolo, Laurienté a DAZN: "Mi sono divertito, come sempre"MilanNews.it
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Oggi alle 18:36L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Armand Laurienté, un gol, un assist e un'espulsione procurata, ha parlato a DAZN al termine di Sassuolo-Milan. Le sue parole:

Ti sei divertito?

“Come sempre, abbiamo fatto bene”.

Come ti senti quando dribbli?

“Il Dribbling serve quando serve (ride, ndr). Lo faccio quando non c’è un’altra possibilità”.