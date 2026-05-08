Milan, spunta Alaba: proposto dal suo agente, è in uscita a zero dal Real

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Pini Zahavi, agente israeliano, ha incontrato il Milan con cui non ha parlato solo di Robert Lewandoswki, attaccante in scadenza di contratto con il Barcellona che viene spesso accostato ai rossoneri, e di Christopher Nkunku, il quale è in uscita dal Diavolo dopo una sola stagione, ma è stata l'occasione anche per avere informazioni su un altro suo assistito che in estate si libererà a zero, vale a dire David Alaba, difensore del Real Madrid in scadenza il prossimo 30 giugno.

MILAN E JUVE CI PENSANO - A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che Zahavi sta proponendo l'austriaco a diversi top club europei, tra cui anche Milan e Juventus. Il giocatore, dopo una stagione in cui ha collezionato finora appena 14 presenze tra tutte le competizioni, ha grande voglia di giocare e di tornare ad avere un ruolo da protagonista. Rossoneri e bianconeri hanno recepito la proposta di Zahavi e ora faranno le loro valutazioni su Alaba: se da un punto di vista tecnico è una certezza, i dubbi sono soprattutto sul suo fisico visto che ha una cartella clinica ultimamente abbastanza ricca.

FOLTA CONCORRENZA - C'è poi da fare i conti anche con la folta concorrenza che c'è sul giocatore in uscita dal Real Madrid: il difensore austriaco, che può fare sia il centrale che il terzino sinistro, piace infatti moltissimo nella Mls americana, così come ha parecchi estimatori in Arabia Saudita che sono pronti ad offrirgli ingaggi milionari. Attenzione poi anche al possibile ritorno in Austria, con il Salisburgo che sarebbe intenzionato a rivestirlo del ruolo di chioccia per i tanti giovani della galassia Red Bull.