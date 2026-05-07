Leao-Milan ai titoli di coda: il Diavolo lo valuta 50-60 milioni. In panchina contro l'Atalanta?

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Doveva essere la stagione della definitiva consacrazione e di quel salto di qualità che tutti si aspettavano ormai dai diversi anni e invece quella che si sta per concludere potrebbe essere l'ultima annata sportiva di Rafael Leao al Milan. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il portoghese non è più incedibile e che in estate il club rossonero non solo valuterà, ma proverà ad incoraggiare eventuali offerte di mercato. Il Mondiale che il numero 10 milanista giocherà con il suo Portogallo potrebbe essere la vetrina giusta per mettersi in mostra e attirare nuovi acquirenti. Nonostante nel suo contratto ci sia una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, la valutazione del Milan si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro.

A RISCHIO PANCHINA - Leao è reduce da diverse prestazioni da titolare molto deludenti e per questo domenica contro l'Atalanta è a rischio panchina. Dietro a questa possibile scelta di Max Allegri, che pubblicamente continua a difendere il suo giocatore, non ci sono gli errori tecnici o i gol sbagliati, ma la mancata foga agonistica. In questo momento decisivo della stagione, che coincide putroppo anche con la crisi più nera che il Milan sta vivendo in questa annata, serve un sacrificio in più da parte di tutti e Rafa ha fallito troppe volte l'occasione per dimostrarsi un perfetto uomo squadra.

VERSO LA SEPARAZIONE - Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, che ha complicato non poco la qualificazione alla prossima Champions League, Allegri ha fatto appello al senso di responsabilità di ognuno, confermando di voler puntare su chi offrirà garanzia di impegno. Il portoghese ha ancora alcuni giorni per convincerlo a dargli nuovamente una maglia da titolare, ma, come scrive la Rosea stamattina, sotto il profilo dell'applicazione e del gioco per la squadra parte un passo indietro rispetto a Christian Pulisic e Pulisic Gimenez. Le tre gare che mancano alla fine di questo campionato potrebbero essere le ultime di Leao con la maglia del Milan, poi si procederà ad una separazione che sembra essere sempre più scontata.