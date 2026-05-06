Goretzka? Sì, ma prima la Champions. La qualificazione sposta l'equilibrio e dà uno status maggiore al Milan

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Il Milan sta vivendo settimane complicate, e la sconfitta di domenica scorsa - a Reggio Emilia contro il Sassuolo - ha soltanto aggravato ulteriormente uno stato d'animo generale che dalle parti di Milanello, da tempo, non è dei migliori. I rossoneri, in queste ultime tre partite, hanno soltanto un obiettivo da raggiungere, per evitare un fallimento generale in una stagione già negativa, dove il Diavolo non è riuscito ad essere competitivo nel periodo clou del campionato: bisogna qualificarsi in Champions League, senza sé e senza ma.

Innanzitutto per una questione di campo, perché un club come il Milan non può permettersi di saltare la Champions. La storia impone di calcare il palcoscenico più importante d'Europa. E poi per una questione di programmazione, perché la Champions sposta e di molto ciò che i rossoneri potrebbero fare per costruire una rosa adatta alle esigenze di Massimiliano Allegri.

Il Corriere dello Sport, stamattina, parla proprio di questo prendendo come esempio Leon Goretzka. Inutile nascondersi, il centrocampista del Bayern Monaco è l'oggetto dei desideri di Allegri. Condizione necessaria per arrivare al forcing finale, però, è proprio la qualificazione in Champions. La coppa dalle grandi orecchie attrae ed è attraente, e per avere calciatori in grado di poter fare la differenza, e che siano pronti, bisogna garantire la partecipazione ad essa. Goretzka ha tante offerte e il Milan è una destinazione gradita, ma è chiaro che cambia tutto se l'anno prossimo giocherà in Champions oppure in Europa League, con tutto il rispetto per quest'ultima.

Ecco perché il Milan si gioca tanto, tantissimo. Non solo per concludere al meglio questo campionato, ma anche per avere le prospettive ideale per costruire una squadra che possa dire la propria il prossimo anno. Un centrocampo con Goretzka, Rabiot e, si spera, Modric, affascina e parecchio. Per arrivare a ciò bisognerà partire dalle ultime tre gare di questo campionato, per iniziare la prossima stagione con i migliori presupposti possibili.