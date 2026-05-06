Ordine: "Sono tre le inquietanti analogie tra il Milan di Allegri e la sua ultima Juventus"

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Con la stagione di Serie A che va verso la sua conclusione, mancano solo tre turni di campionato, aumentano sempre di più le analogie tra il Milan attuale di Massimiliano Allegri e la sua ultima Juventus, che contese all'Inter a lungo il primo posto per poi crollare nel finale. Franco Ordine, noto giornalista, ne parla in un video pubblicato nel suo video Instagram:

“Quali sono le inquietanti analogie tra la frenata brusca, e molto rischiosa, del Milan di quest’anno con l’ultima Juve di Allegri, che però concluse il viaggio vincendo la Coppa Italia?

Il primo punto in comune è la condizione fisica: lo staff atletico del Milan dovrebbe dare una risposta convincente a questo dato. Il Milan sta rallentando incredibilmente nel finale. Secondo dato, ancora una volta inquietante, quello tra il mercato di gennaio di quest’anno del Milan e il mercato di gennaio di quell’anno della Juventus. Allora Giuntoli fece un capolavoro, mise a disposizione di Allegri che cercava un centrocampista tale Alcaraz e un difensore infortunato. Quest’anno invece Tare non ha potuto fare altro che procurare Fullkrug, che non è sicuramente tra i primi 20 centravanti d’Europa.

Terzo e ultimo aspetto inquietante secondo me è invece dovuto al fatto che sono spariti dalla circolazione del Milan i due attaccanti. Pulisic non fa gol dal 28 dicembre, Leao ne ha fatto uno a Cremona: mi pare troppo poco per pensare di riuscire in qualche modo di vincere la concorrenza anche della Roma".