Serie A, quanti 0-0! Il confronto con la Pemier è clamoroso
Sul proprio profilo Instagram, il noto giornalista Franco Ordine ha pubblicato quante volte le 20 squadre di Serie A hanno terminato una gara, in questo campionato, per 0-0. L'accusa rivolta con molto fervore alla Serie A è quella di essere spessa noiosa e difensivista, viste le tante partite terminate con pochissimi gol o addirittura a reti bianche. Arrivati alla stessa giornata, in Premier League, sono 22 le partite finite 0-0, ben 13 in meno. Di seguito la classifica delle squadre relativa al numero di 0-0 fatti in stagione.
QUANTI 0-0 IN STAGIONE! ECCO LA CLASSIFICA
Cremonese 6
Verona 6
Parma 6
Como 6
Lecce 5
Genoa 5
Lazio 5
Fiorentina 4
Torino 4
Pisa 4
Cagliari 3
Juventus 3
Atalanta 3
Napoli 3
sassuolo 2
Milan 2
Bologna 2
Udinese 1
35 partite di Serie A sono finite 0-0ad oggi, 35a giornata. (Inter e Roma nessun 0-0 in stagione)
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