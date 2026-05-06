Milan, l’attacco non va: tutti i numeri negativi di questa stagione

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Non è stata una stagione memorabile dal punto di vista offensivo. Sin dalle prime partite, nonostante le prestazioni eccellenti di Pulisic e di Leao, si era capito che la rosa fosse povera di punte di ruolo capaci di garantire la piena doppia cifra di gol. Eppure, per tutto il girone d'andata, i gol del 10 e dell'11 hanno sopperito alla grande a questa mancanza. Dall'anno nuovo però, con il calare della forma di Pulisic e di Leao, i goal sono tornati a mancare e la squadra è entrata in una enorme difficoltà realizzativa, tanto da rischiare adesso di perdere il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League.

I NUMERI NEGATIVI DEL MILAN

Allora vediamo alcuni dei dati più negativi della stagione rossonera, riportati da QSVS. A livello collettivo, il Milan è 13° in Serie A per tiri complessivi fino ad ora, 846 ed è 7° per gol attesi. Passando invece ai giocatori offensivi, sono 722 i giorni di digiuno peri cinque attaccanti rossoneri. Leao è il primo giocatore nel Milan per tiri tentati ma in tutto il campionato è solo 19°. Inoltre è quinto in rosa per tiri convertiti in gol (dopo Pavlovic, Rabiot, Pulisic e De Winter) ed è ottavo nel Milan per tiri nello specchio della porta convertiti in gol.