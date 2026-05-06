Van Basten sicuro: “Le proprietà straniere non conoscono il calcio italiano”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha intervistato ai margini della presentazione del suo libro "50 partite, emozioni infinite, il Milan", Marco Van Basten, al quale ha posto alcune domande. Di seguito un estratto:

Senti Marco, me lo dicevi prima, questo calcio che dove arrivano gli americani, non solo in Italia anche in Francia, perdi la natura, mi avevi detto, c'era Berlusconi, Mantovani, Agnelli, Cragnotti, Tanzi. Eh, ti dispiace vedere questa situazione?

"E io credo che è anche importante perché adesso ci sono tanti stranieri che non hanno proprio la storia con il calcio italiano che esiste da sempre. Questo è un peccato. lo credo che sarà importante che il calcio italiano vada ancora in mano a degli italiani e così spero che possa ritornare ancora importante in Europa e che il calcio inglese o spagnolo comandi un po' meno".