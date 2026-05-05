Flop Jashari: altra bocciatura pesante. Allegri cambierà il regista contro l'Atalanta?

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Con l'infortunio di Luka Modric, che spera di rientrare almeno per l'ultima partita di campionato contro il Cagliari, si sono aperte le porta della titolarità per Ardon Jashari, ma la sua prova contro il Sassuolo è stata gravemente insufficiente. Da una sua palla persa dopo pochi minuti è nato il gol dell'1-0 di Berardi che ha di fatto indirizzato il match.

BOCCIATURA PESANTE - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che quella del Mapei Stadium è solo l'ultima occasione in cui lo svzzero ha deluso in questa sua prima stagione in rossonero. E' vero che il grave infortunio di fine agosto ha condizionato notevolmente la sua annata, ma anche dopo essere rientrato non ha mai dato la sensazione di poter dare qualcosa al Milan. Sono state rare le sufficienze che Jashari ha collezionato in questa stagione, tra partite di campionato e di Coppa Italia, e domenica contro il Sassuolo è arrivata una nuova bocciatura molto pesante.

PRONTO RICCI - A questo punto è in forte dubbio la sua conferma nel ruolo di regista davanti alla difesa anche domenica sera contro l'Atalanta a San Siro. Massimiliano Allegri ci penserà con attenzione durante questa settimana di allenamenti a Milanello, ma non è assolutamente da escludere un cambio in cabina di regia: Samuele Ricci scalpita e punta a rubare la maglia da titolare allo svizzero. La speranza è almeno lui riesca a non far rimpiangere Modric.