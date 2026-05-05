La Gazzetta scrive: "Il bilancio di quest’anno si chiuderà in passivo a meno che entro il 30 giugno non sia venduto uno dei pezzi pregiati"
La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina scrive sul Milan che, rispetto a qualche settimana fa, non è più così sicuro di arrivare tra le prime quattro e di conseguenza qualicarsi alla prossima Champions League: "Il bilancio di quest’anno si chiuderà in passivo a meno che entro il 30 giugno non sia venduto uno dei pezzi pregiati (Pavlovic ha estimatori oltre Manica; Rabiot senza Allegri potrebbe chiedere di andarsene). Senza i soldi che garantisce la qualificazione alla Champions, anche quello della prossima stagione rischia di andare in rosso".
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 82
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20
Pisa 18
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