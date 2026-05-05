Il QS titola: "Milan alla deriva. Non segna più subisce troppo"

Il QS titola: "Milan alla deriva. Non segna più subisce troppo"MilanNews.it
Oggi alle 10:28News
di Enrico Ferrazzi

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Milan alla deriva. Non segna più  subisce troppo". Il crollo verticale che ha avuto il Diavolo è testimoniato dai suoi numeri nel girone di ritorno che sono nettamente peggiorati rispetto a quello di andata. Solo 25 punti raccolti in 16 partite e un posto in Champions League che sembrava certo e invece è tornato in discussione.

GIRONE DI ANDATA
Numero partite giocate: 19
Punti raccolti: 42
Media punti: 2,2 a partita
Gol fatti: 32
Media gol fatti: 1,7 a partita
Gol subiti: 15
Media gol subiti: 0,8 a partita
Bilancio: 12 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta

GIRONE DI RITORNO
Numero partite giocate: 16
Punti raccolti: 25
Media punti: 1,6 a partita
Gol fatti: 16
Media gol fatti: 1 a partita
Gol subiti: 14
Media gol subiti: 0,9 a partita
Bilancio: 7 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte