Il QS titola: "Milan alla deriva. Non segna più subisce troppo"
Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Milan alla deriva. Non segna più subisce troppo". Il crollo verticale che ha avuto il Diavolo è testimoniato dai suoi numeri nel girone di ritorno che sono nettamente peggiorati rispetto a quello di andata. Solo 25 punti raccolti in 16 partite e un posto in Champions League che sembrava certo e invece è tornato in discussione.
GIRONE DI ANDATA
Numero partite giocate: 19
Punti raccolti: 42
Media punti: 2,2 a partita
Gol fatti: 32
Media gol fatti: 1,7 a partita
Gol subiti: 15
Media gol subiti: 0,8 a partita
Bilancio: 12 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta
GIRONE DI RITORNO
Numero partite giocate: 16
Punti raccolti: 25
Media punti: 1,6 a partita
Gol fatti: 16
Media gol fatti: 1 a partita
Gol subiti: 14
Media gol subiti: 0,9 a partita
Bilancio: 7 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte
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