Bergomi: "Milan, Napoli e Juve non possono dire 'puntiamo ai posti Champions'. Non è giusto verso i tifosi"
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Giuseppe Bergomi, ex difensore, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale, oltre a commentare lo scudetto appena vinto dall'Inter, ha spiegato quale sarà l'obiettivo dei nerazzurri nella prossima stagione: "Vincere il campionato. E non vale solo per l’Inter. Milan, Napoli e Juve non possono dire 'puntiamo ai posti Champions'. Non è giusto verso i tifosi. La Champions è un’opportunità, ma è complessa: con la nuova formula, se non arrivi tra le prime otto, poi è durissima".
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 82
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20
Pisa 18
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