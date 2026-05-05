Bergomi: "Milan, Napoli e Juve non possono dire 'puntiamo ai posti Champions'. Non è giusto verso i tifosi"

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Giuseppe Bergomi, ex difensore, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale, oltre a commentare lo scudetto appena vinto dall'Inter, ha spiegato quale sarà l'obiettivo dei nerazzurri nella prossima stagione: "Vincere il campionato. E non vale solo per l’Inter. Milan, Napoli e Juve non possono dire 'puntiamo ai posti Champions'. Non è giusto verso i tifosi. La Champions è un’opportunità, ma è complessa: con la nuova formula, se non arrivi tra le prime otto, poi è durissima".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82

Napoli 70

Milan 67

Juventus 65

Roma 64

Como 62

Atalanta 55

Lazio 51

Bologna 49

Sassuolo 49

Udinese 47

Parma 42

Torino 41

Genoa 40

Cagliari 37

Fiorentina 37

Lecce 32

Cremonese 28

Verona 20

Pisa 18