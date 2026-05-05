Bergomi: "Milan, Napoli e Juve non possono dire 'puntiamo ai posti Champions'. Non è giusto verso i tifosi"

Bergomi: "Milan, Napoli e Juve non possono dire 'puntiamo ai posti Champions'. Non è giusto verso i tifosi"MilanNews.it
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Oggi alle 11:40News
di Enrico Ferrazzi

Giuseppe Bergomi, ex difensore, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale, oltre a commentare lo scudetto appena vinto dall'Inter, ha spiegato quale sarà l'obiettivo dei nerazzurri nella prossima stagione: "Vincere il campionato. E non vale solo per l’Inter. Milan, Napoli e Juve non possono dire 'puntiamo ai posti Champions'. Non è giusto verso i tifosi. La Champions è un’opportunità, ma è complessa: con la nuova formula, se non arrivi tra le prime otto, poi è durissima".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 65 
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42 
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 
Verona 20
Pisa 18