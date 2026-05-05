Italia U21, l'8 giugno azzurrini in campo contro l'Albania: in panchina ci sarà Nunziata

Italia U21, l'8 giugno azzurrini in campo contro l'Albania: in panchina ci sarà NunziataMilanNews.it
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Oggi alle 12:31News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Ultima uscita stagionale per la nazionale Under 21, che lunedì 8 giugno alle ore 18.15 (diretta Rai 2) sfiderà in amichevole l'Albania allo stadio comunale 'Omero Tognon' di Fontanafredda, in provincia di Pordenone. La squadra, in virtù dell'impegno di Silvio Baldini con la nazionale maggiore, per l'occasione sarà guidata dal tecnico dell'Under 20 Carmine Nunziata, già sulla panchina dell'Under 21 in 23 occasioni nel biennio 2023-2025. (ANSA).