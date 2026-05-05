Inchiesta arbitri, il responsabile dei calendari della Serie A Andrea Butti sarà sentito in settimana
Secondo quanto riferisce gazzetta.it, Andrea Butti, responsabile dell'Ufficio Competizioni della Lega Calcio Serie A, è stato convocato dal pubblico ministero Maurizio Ascione, che alla Procura di Milano conduce l'inchiesta sugli arbitri al centro della cronaca di questi giorni. Butti dovrebbe essere ascoltato in settimana. Scrive la Rosea: "La convocazione di Butti si spiega probabilmente con la sua attività: è lui, da responsabile delle competizioni, a tenere i contatti con il designatore.
Per l'organizzazione delle edizioni di Supercoppa italiana giocate in Arabia, ad esempio, era Butti a raccordarsi con Rocchi per le pratiche di visto dei direttori di gara designati. Il Centro Var di Lissone, di proprietà della Lega, è un'altra possibile motivazione per un dialogo telefonico Rocchi-Butti, che Ascione potrebbe aver intercettato durante l'inchiesta. Per le esigenze logistiche degli arbitri su Sale Var e altri spazi a Lissone, Butti era il referente naturale".
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