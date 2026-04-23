Quote calciomercato Milan Mateta: attenzione al francese, può arrivare con 6 mesi di ritardo

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Siamo solo ad aprile ma la macchina del mercato si è già accesa. Ufficiosamente, perché il via alle trattative ufficiale parte dal 1° luglio. Il Milan è stato costruito la scorsa estate col criterio di una rosa snella, data l'assenza dalle coppe europee. Di certo c'è che dalla prossima stagione il Milan torna in Europa, che sia l'ambita Champions o le meno prestigiose Europa League e Conference League. Servirà pertanto rendere la rosa più ampia.

Un reparto che va assolutamente rivisto è l'attacco: appena 28 reti segnate dal reparto avanzato, composto da Leao, Pulisic, Nkunku, Gimenez e Fullkrug. Decisamente troppo poco per una squadra che punta in alto. A gennaio poteva arrivare Jean-Philippe Mateta, affare saltato per il mancato superamento delle visite mediche. Ma attenzione, perché se ne potrebbe riparlare nuovamente per l'estate

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Calciomercato Mateta, le ultime

"Mateta ha avuto un problema al ginocchio dalla sosta nazionali di novembre. Voleva continuare a giocare e l'abbiamo gestito così. Poi ci ha detto che sarebbe voluto andarsene. Il Milan lo ha valutato e ha deciso di non ingaggiarlo. Ora faremo ulteriori valutazioni per trovare davvero la soluzione migliore". Con queste parole il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha spiegato lo scorso febbraio il motivo del trasferimento mancato del francese. Che nel frattempo si è rimesso in sesto ed è tornato a calcare il campo dallo scorso 12 marzo. Da allora ha segnato 3 reti, una delle quali alla Fiorentina in Conference League. Col contratto in scadenza nel 2027 il Milan potrà arrivare al giocatore a condizioni economiche ben più vantaggiose rispetto a gennaio.



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