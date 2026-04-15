Quote calciomercato Goretzka Milan: il tedesco sarà un altro colpo alla Modric?

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Due mesi e mezzo all'apertura del mercato, i direttori sportivi si stanno già muovendo per costruire le squadre per la prossima stagione. Fondamentale, nel caso del Milan, garantirsi la qualificazione alla Champions League per poter avere più margine di manovra senza dover ricorrere necessariamente al player trading. Alcuni big sono già su piazza, non rinnovando il proprio contratto in scadenza.

Uno di questi è Leon Goretzka che dopo 8 stagioni chiuderà la sua avventura al Bayern Monaco. E considerando i dubbi sulla conferma di Luka Modric, il tedesco garantirebbe qualità ed esperienza ad altissimi livelli. L'ideale per giocare il massimo torneo continentale. E pur essendo solo aprile, i bookmakers si sono già attivati per lanciare le quote trasferimento Goretzka al Milan.

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Calciomercato Goretzka, le ultime

31 anni, tedesco, è cresciuto nel Bochum, maturato allo Schalke ed esploso al Bayern Monaco con cui ha vinto tutto quello che c'era da vincere a livello di club. Goretzka è anche un pilastro della nazionale tedesca con la quale ha raccolto 69 presenze. A gennaio il Bayern Monaco ha fatto sapere che le strade si separeranno dopo 8 anni, ed è altamente probabile che Goretzka tenti un'avventura all'estero. Il Milan dovrà avere argomenti molto convincenti, perché la concorrenza è già folta, anche in Italia dove c'è la Juventus. È una partita, quella che si gioca sul tavolo del mercato, che dipenderà soprattutto da come finirà la stagione dei rossoneri.



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