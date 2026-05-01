Quote vincente Mondiali 2026, le chance di vittoria dei giocatori del Milan

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L'11 giugno con Messico-Sudafrica partono i Mondiali 2026. Per la prima volta il torneo iridato vedrà ai nastri di partenza ben 48 squadre. Un torneo extralarge che non prevede, purtroppo, la presenza dell'Italia. Chi è che trionferà in Nord America? Vediamo le Quote vincente Mondiali 2026, in particolar modo le nazionali che coinvolgono i giocatori del Milan.

Francia vincente Mondiali: blues a tinte rossonere con Maignan e Rabiot. E forse Nkunku

Sulla carta, la squadra più forte delle 48. Basti pensare al Pallone d'Oro in carica, Ousmane Dembélé, ma anche chi il Mondiale lo ha già vinto da protagonista come Kylian Mbappé. E poi Michael Olise, il re della combo gol+assist in questa stagione. Una Francia che ha anche una forte componente milanista: Mike Maignan è il titolare indiscusso dei bleus, che hanno in Adrien Rabiot un perno del centrocampo. Ci sarà anche Nkunku? Il ct Deschamps lo ha chiamato per le finestre di ottore e novembre e un buon finale di stagione potrebbe vargli un posto tra i 26 convocati.

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Inghilterra vincente Mondiali, 60 anni dopo. Loftus-Cheek spera in una chiamata di Tuchel

Siamo arrivati a 60 anni esatti dall'unica vittoria dei Mondiali da parte della nazionale che rappresenta il Paese che ha inventato il calcio. Thomas Tuchel ha in mano una generazione di fenomeni, guidati da un centravanti che è all'apice della carriera, 54 reti in 46 presenze col Bayern Monaco. Attenzione alla quota milanista: poche, pochissime chances per Fikayo Tomori. Decisamente di più per Ruben Loftus-Cheek che paradossalmente ha giocato molto meno del difensore ma che rientra nelle grazie del ct, che lo ha fatto tornare in Nazionale dopo un'assenza di 7 anni.

Quote INGHILTERRA vincente Mondiale 2026 7.00 info 7.50 info 7.00 info 7.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote Belgio vincente Mondiali: Saelemaekers e De Winter nei Diavoli Rossi in tono minore

Siamo al tramonto della generazione d'oro, con gli Over 30 che iniziano a essere tanti: Courtois, De Bruyne, Lukaku, Witsel, Trossard, Batshuayi. La generazione nuova ha alcuni elementi di valore (su tutti Jérémy Doku) ma nessun fuoriclasse. Il Milan sarà presente con Alexis Saelemaekers e Koni De Winter. Sia l'esterno destro che il centrale difensivo sono entrati nel giro con l'avvento di Rudi Garcia in panchina. In particolar modo l'esterno destro, che nel periodo di Domenico Tedesco era stato accantonato. Al momento, un eventuale trionfo del Belgio è ritenuto poco probabile, con i bookmaker che lo quotano fino a 50.

Quote Croazia vincente Mondiali, la leggenda Luka Modric all'ultimo grande ballo

Seconda a Russia 2018, terza a Qatar 2022. In Nord America i vatreni proveranno l'ennesumo exploit in un mix tra i veterani (Modric, Perisic, Kramaric), nuove leve (Baturina, Sucic, Vuskovic) e giocatori nel pieno della carriera, come Gvardiol e Stanisic. Il Mondiale del 2026 è l'ultimo grande ballo di Luka Modric, il più grande calciatore croato di tutti i tempi. Al Milan ha dimostrato di essere ancora al top, nonostante le 40 primavere, Sarà lui a prendere per mano la squadra. Secondo i bookmaker, un eventuale trionfo della Croazia è offerto a 80 volte la posta.

Quote Portogallo vincente Mondiali, per Rafa Leao l'occasione di riscatto e una vetrina di mercato

La quantità di talento che questo Paese di 10.5 milioni di abitanti sta producendo da anni è qualcosa di incredibile. I lusitani non sono solo Cristiano Ronaldo, che a 41 anni non ha intenzione di smettere. Ma anche Vitinha, Nuno Mendes, Ruben Neves, Bruno Fernandes. E Rafa Leao. L'attaccante del Milan fin qui non è mai riuscito a fare la differenza in Nazionale, ma questo Mondiale può essere la sua grande vetrina. Anche in chiave calciomercato, dove un suo addio ai rossoneri è tutt'alto che impossibile.

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Germania vicente ai Mondiali, Niclas Fullkrug spera ancora in una chiamata

Presenza costante dei Mondiali, nelle ultime due edizioni è stata una grandissima delusione, uscendo nella fase a gironi sia in Russia che in Qatar. Tra i pochi a salvarsi nell'ultimo torneo ci fu Niclas Fullkrug, autore di due gol. La domanda è: vedremo il milanista in Nord America? La sua ultima presenza è nella final four della Nations League a giugno 2025. Queste ultime settimane per lui saranno fondamentali.

Quote GERMANIA vincente Mondiale 2026 13.00 info 13.00 info 12.00 info 17.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Messico vincente ai Mondiali, in Santi Gimenez riposte le speranze di 131 milioni di abitanti

Padroni di casa, assieme a Stati Uniti e Canada. Il massimo risultato mai raggiunto dalla Tri è stato nel 1970 e nel 1986, approdando ai quarti di finale. E in entrambi i casi in qualità di organizzatore del torneo. Va da sé che ci siano molte aspettative sulla selezione di Javier Aguirre che ha in attacco Santi Gimenez. Il Bebote deve riscattare una stagione negativa al Milan. In queste ultime settimane il centravanti proverà a segnare il suo primo gol in questo campionato, poi sarà la speranza di un Paese di 131 milioni di abitanti. Per ovvi motivi, il Messico è considerata un outsider ed è offerto dai bookmaker fino a quota 80.





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