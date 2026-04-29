Quote calciomercato Milan Retegui: cercasi 9 disperatamente. Può essere l'ex Atalanta

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Sono già partiti i primi rumors di mercato: due mesi esatti all'inizio delle trattative e il Milan è chiamato a recitare un ruolo da protagonista. I rossoneri dovranno però necessariamente qualificarsi alla prossima Champions League per poter avere maggior forza senza dover necessariamente passare dal trading player. In ogni caso c'è una rosa da ampliare.

Un reparto che va assolutamente rivisto è l'attacco: appena 28 reti segnate dal reparto avanzato, composto da Leao, Pulisic, Nkunku, Gimenez e Fullkrug. Decisamente troppo poco per una squadra che punta in alto. Serve un vero numero 9 e fra i nomi usciti fuori c'è anche quello di Mateo Retegui.

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Calciomercato Retegui, le ultime

L'interesse nei confronti dell'argentino risale già da marzo, dove sono partiti i primi contatti tra il direttore sportivo Igli Tare e l'entourage del giocatore. Attualmente Retegui gioca nell'Al Qadsiyah, in Arabia Saudita. Numeri molto buoni, con 19 reti segnate in 31 partite e un contratto importante, fino al 2028. C'è un "ma": quello di rischiare di uscire dal giro della Nazionale, nel biennio che porterà a Euro 2028. Serviranno argomenti economici molto interessanti per convincere i sauditi, che lo hanno acquistato l'estate scorsa per 60 milioni, a lasciarlo andare. La volontà del giocatore però può fare la differenza.



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