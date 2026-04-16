Quote calciomercato Dovbyk Milan: il matrimonio si farà, con un anno di ritardo?

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Sei giornate alla fine del campionato e già si pensa al Milan che verrà. Certo, tutto ruota attorno all'obiettivo Champions da raggiungere che fa tutta la differenza del mondo. Ma a prescindere da tutto servirà una rosa più ampia, perché comunque vada a finire, il Milan una competizione europea la giocherà e non potrà mai affrontare una stagione con tanti impegni con una rosa così esigua.

È d'attualità il problema del gol. Delle cinque punte in rosa nessuno è in doppia cifra e nelle ultime settimane la squadra è rimasta a secco contro Lazio, Napoli e Udinese. Il centravanti era una priorità, a parole, già dall'anno scorso. Nei fatti la dirigenza si è mossa diversamente. A luglio però serve davvero un numero 9 e attenzione al ritorno di fiamma per Artem Dovbyk. Fu vicinissimo ai rossoneri la scorsa estate, coinvolto in uno scambio che avrebbe portato Santi Gimenez alla Roma. E pur essendo solo aprile, i bookmakers si sono già attivati per lanciare le quote trasferimento Dovbyk al Milan.

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Calciomercato Dovbyk, le ultime

28 anni, ucraino, alla Roma non ha reso secondo le aspettative. Tanto da essere stato messo all'inizio di questa stagione sul mercato. Con Gasperini ha visto poco il campo: 17 presenze e sole 3 reti. Certo, gli infortuni hanno fatto il resto: 17 partite di campionato saltate per problemi fisici e non mette piede in campo dal 6 gennaio. Ha però caratteristiche che non si ritrovano negli altri giocatori del Milan e un'età che gli permetterebbe di far parte di un progetto a lungo termine. Acqusitato dai giallorossi per 30.5 milioni, con un contratto in scadenza nel 2029 potrebbe andar via a un prezzo tutto sommato accettabile, anche inferiore ai 20 milioni.

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