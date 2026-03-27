Quote calciomercato Guirassy Milan: il guineano in rossonero con due anni di ritardo?

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Il mercato non dorme mai. Le trattative sono ferme, almeno in forma ufficiale, ma i direttori sportivi stanno già guardando le varie opportunità in vista della prossima stagione. Discriminante fondamentale, la qualificazione alla prossima Champions League che permetterebbe al Milan di limitare il più possibile il trading players e semmai di puntellare una squadra che ha mostrato tante qualità ma alcune zone da rinforzare.

Specialmente in attacco, dove manca un 9 alla Giroud, considerando che allo stato attuale delle cose, Niclas Fullkrug potrebbe non essere riscattato e Santi Gimenez potrebbe cercare fortuna altrove. Leao e Pulisic hanno altre caratteristiche e pertanto occhio a un giocatore come Serhou Guirassy, che potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri. E pur essendo solo marzo, i bookmakers si sono già attivati per lanciare le quote trasferimento Guirassy al Milan.

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Calciomercato Guirassy, le ultime

30 anni, Guirassy è al Borussia Dortmund dall'estate del 2024 ed è legato ai gialloneri da un contratto fino al 2028. Proprio due anni fa il guineano quando era ancora un giocatore dello Stoccarda e segnava a raffica, era nel taccuino del Milan, che ha poi virato su altri profili come Alvaro Morata e Tammy Abraham. E se lo spagnolo è scappato alla prima finestra di mercato disponibile e l'inglese ha terminato il suo anno di prestito, salutando senza rimpianti, Guirassy che nel frattempo si era trasferito al Borussia Dortmund per 18 milioni ha chiuso la sua prima stagione con 38 reti in 50 partite. E in quella attuale è a quota 18 in 39. Il colpo di testa è un fondamentale nel quale spicca, basti vedere che col Dortmund dall'inizio della scorsa stagione ha segnato 13 reti in questa modalità. Ma è bravissimo anche spalle alla porta, permettendo con le sue sponde di far salire i centrocampisti. Di fatto caratteristiche che si potevano ritrovare in Olivier Giroud, centravanti dell'ultimo scudetto. L'estate del 2026 potrebbe essere quella giusta per sferrare l'attacco.

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