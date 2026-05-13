Quote Milan qualificato in Champions, le chance dei rossoneri per la Coppa Campioni
Cinque sconfitte nelle ultime 8 partite, un trend da lotta per non retrocedere. Eppure parliamo del Milan, che a causa di questi due mesi terribili è passato dal sogno scudetto alla paura di non qualificarsi in Champions League, l'obiettivo dichiarato a inizio stagione. E i bookmakers sono già attivi con le quote Milan qualificato in Champions. Guardiamo il dettaglio.
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|fino a 5.100 euro, con 5.000€ senza deposito
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|fino a 2.050 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
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Quote qualificazione in Champions League Milan
La qualificazione del Milan è ancora possibile grazie ai punti accumulati nella prima parte di stagione. Ottimo in ottica qualificazione anche il ruolino di marcia negli scontri diretti. Di conseguenza il Diavolo è artefice del suo destino e basterà battere sia Genoa che Cagliari per essere qualificato, senza dover buttare l'occhio sui risultati delle avversarie.
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Qualificazione Champions 2026/27, il confronto quote sulle altre
Nella corsa alla qualificazione in Champions, salgono le quotazioni della Juventus (quota 1.20 circa) che ha operato il sorpasso ai danni dei rossoneri nell'ultima giornata. Incredibile la rimonta della Roma (quota 2.20 circa), che nelle ultime 8 partite ha recuperato 9 punti sul Milan e ha grandi possibilità di essere qualificata. Attenzione al Como (quota 3.50 circa), è la squadra che meno di tutte ha da perdere e potrebbe essere la mina vagante di queste ultime due giornate.
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