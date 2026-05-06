Quote Allegri prossimo CT Italia

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Il 22 giugno è il giorno delle elezioni del presidente FIGC: Giovanni Malagò e Giancarlo Abete si contendono la poltrona federale e dall'esito dipenderà anche il futuro commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'umiliante eliminazione ai playoff per mano della non irresistibile Bosnia Erzegovina, serve un nome forte per risollevare quella che ormai è una nobile decaduta del calcio mondiale. E tra i nomi forti c'è quello dell'attuale allenatore del Milan. Guardiamo insieme le quote Allegri prossimo ct dell'Italia e le alternative.

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Allegri nuovo ct dell'Italia: il tecnico del Milan è il nome forte di Malagò

Massimiliano Allegri è un nome molto forte associato all'eventuale nomina di Giovanni Malagò come presidente federale. Sono tanti i punti in favore del tecnico: anzitutto per lui parla la bacheca e le squadre allenate. Il tecnico livornese conosce la Serie A come pochi, propone un modulo di gioco che è quello che è maggiormante applicato nel nostro campionato ed è un abile gestore, capace di trarre fuori il meglio dal materiale a disposizione. Di fatto ha tutte le caratteristiche adatte per il ricoprire il ruolo di commissario tecnico. Il dubbio? È legato al contratto in essere col Milan, col quale ha ancora un anno. Ma attenzione agli scenari delle prossime settimane.

Conte ct dell'Italia, il dolce biennio 2014-2016 come miglior sponsor

Antonio Conte ha già allenato la Nazionale italiana, peraltro con successo. Arrivato dopo i Mondiali del 2014, ha condotto una selezione tra le più modeste di sempre ai quarti di finale di Euro 2026, vincendo in carrozza un girone comprendente il Belgio e vincendo con merito contro la Spagna. Due anni ottimi, poi il richiamo della quotidianità lo ha portato a chiudere il rapporto. Ora il suo nome è tornato in auge e lo stesso Conte si è sostanzialmente autocandidato. Anche qui, come nel caso di Allegri, c'è un contratto in essere col club. Da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, c'è anche un'apertura a lasciarlo andare purché la richiesta arrivi in tempi accettabili per trovare un sostituto.

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Panchina Italia, gli altri papabili: dal sogno Guardiola alla soluzione interna Baldini

I nomi per la sostituzione di Rino Gattuso non si fermano ad Allegri e Conte, ma comprendono anche soluzioni altamente ambiziose come Pep Guardiola. Il suo nome è circolato nelle ultime settimane, ma è davvero un'alternativa possibile? Il catalano è soprattutto un tecnico di campo, ma la discriminante decisiva è rappresentata da un ingaggio extralarge. Occhio quindi a Claudio Ranieri, la cui esperienza come senior advisor della Roma è stato un flop. Un anno fa per i colori giallorossi disse di no alla FIGC per prendere il posto di Luciano Spalletti, ora la situazione è cambiata. Un altro nome da tenere in considerazione è quello di Roberto Mancini, che ha regalato l'ultima gioia, ad Euro 2020, in mezzo a delusioni a raffica. In più occasioni ha lasciato intendere che sogna un ritorno alla guida della Nazionale e anche quando ha vinto il campionato del Qatar si è mostrato con una bandiera italiana e la scritta "Euro 2020". Da non sottovalutare la soluzione interna: Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. E chissà che non convinca il nuovo presidente federale.





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