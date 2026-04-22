Quote calciomercato Milan Kessie: e se il Presidente tornasse in rossonero?

vedi letture

Poco più di due mesi all'apertura del mercato e con i primi verdetti ci sono già le prime manovre. Nel caso del Milan tutto è ancora legato alla qualificazione alla Champions League che permetterebbe di avere più margine di manovra senza dover ricorrere necessariamente al player trading. Attenzione a quel che succede in Arabia Saudita, dove molti campioni sono andati ad arricchirsi ma allo stesso tempo sono pronti a un ritorno nel calcio che conta.

Uno di questi è Franck Kessie, approdato all'Al Ahli nell'estate del 2023 e che vede il suo contratto scadere a giugno. A 29 anni è probabile che l'ivoriano voglia rimettersi in gioco e chissà che non possa esserci un ritorno proprio al Milan.

Comparazione quote calciomercato Milan KESSIE - info 7.50 info - info - info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 5.100 euro, con 5.000€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Calciomercato Kessie, le ultime

10 reti in questa stagione in tutte le competizioni e con un Mondiale alle porte che lo vedrà protagonista. La rassegna iridata potrebbe essere una vetrina per Franck Kessie ed è per questo che servirà giocare d'anticipo. Del Milan conosce l'ambiente e in rossonero vi ha vinto uno scudetto. In cinque anni col Diavolo ha raccolto 223 presenze, segnando 37 reti. Su di lui c'è l'interesse di molti altri club, fra cui anche italiani: Juventus, Roma e anche Inter sono sulle sue tracce. Il vantaggio è quello di non dover pagare costi di cartellino. L'altra faccia della medaglia è rappresentata dall'ingaggio.



Leggi anche le nostre guide su:

- Quote Milan vincente Serie A

- Quote Maggiorate Milan

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

