Quote prossimo allenatore Milan, la Champions salva Allegri?

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Contro il Cagliari va in scena l'ultima partita di campionato, in palio la qualificazione in Champions League. Un verdetto che potrebbe decidere il destino anche del prossimo allenatore del Milan: senza l'obiettivo minimo, è impensabile vedere ancora Massimiliano Allegri sulla panchina dei rossoneri. Ma anche in caso di qualificazione la permanenza del tecnico livornese non è affatto scontata.

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Quote allenatore Milan, Allegri confermato?

Resta? Non resta? Il tema ha occupato le prime pagine dei quotidiani spiortivi. Al momento l'ago della bilancia sembra pendere in favore di una sua conferma, ovviamente a qualificazione in Champions conquistata. Servirà però assecondare maggiormente le sue richieste, cosa non successa in questo campionato che sta volgendo al termine. Intanto c'è un aspetto contrattuale da non sottovalutare, quello del rinnovo automatico fino al 2028 in caso di qualificazione al massimo torneo continentale.

Quote prossimo allenatore Milan, Italiano

In caso il Milan dovesse voltare pagina, è probabile un nuovo cambio filosofia, passando a un allenatore che punta a un calcio più offensivo e una difesa a 4. Vincenzo Italiano piace ai rossoneri sin dai tempi della Fiorentina e il Diavolo ha provato sulla sua pelle l'abilità del tecnico nativo di Karlsruhe, che ha vinto una storica Coppa Italia alla guida del Bologna in finale contro il Milan. In caso di separazione con gli emiliani il matrimonio potrebbe davvero farsi. Dalla sua c'è anche un'esperienza internazionale accumulata in questi anni, con due finali di Conference con la Fiorentina e una brillante cavalcata in Europa League col Bologna, conclusasi ai quarti di finale. Occhio però alla concorrenza del Napoli, che cerca un allenatore che prenda il posto di Antonio Conte.

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Quote prossimo allenatore Milan, Farioli

Nativo di Barga, italianissimo. Ma per fare l'allenatore Francesco Farioli ha dovuto da subito emigrare: Karagumruk, Alanyaspor, Nizza, Ajax e Porto. Dopo aver sfiorato l'Eredivisie con i lancieri, ha fatto il suo capolavoro alla guida dei portoghesi vincendo il campionato e interrompendo la striscia dello Sporting CP. Scuola De Zerbi alla quale ha aggiunto farina del suo sacco. Le esperienze nei vari campionati gli ha permesso di avere una visione calcistica totale. E sarebbe un profilo perfetto se si volesse ricostruire. A Porto però se lo vogliono tenere stretto e chi lo vuole deve pagare una clausola di 15 milioni.

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Quote prossimo allenatore Milan, gli outsider

Non mancano gli outsider: Mark van Bommel è un papabile qualora Zlatan Ibrahimovic dovesse restare e con maggiori poteri al Milan. La stima è reciproca fra due ex compagni di squadra e il suo era un nome già accostato ai rossoneri nel 2024. La sua candidatura è quotata 12.00, la stessa di Raffaele Palladino la cui esperienza all'Atalanta sta volgendo al termine. Più alta la quota di Thiago Motta, che il Milan ha desiderato due anni fa e che se l'è visto soffiare dalla Juve. A oggi l'italo-brasiliano è dato a 20.00, poco meno di Sarri, che saluterà la Lazio (quota 25.00). Conte lascerà il Napoli e in passato ha strizzato l'occhio al Milan (quota 33.00). Decisamente meno probabile un ritorno di Gattuso, dato 100 volte la posta giocata, tanto quanto Jurgen Klopp, che da quando ha lasciato il Liverpool non si è più seduto su nessuna panchina.



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