Quote calciomercato Milan Vlahovic: ripartirà la telenovela, 12 mesi dopo?

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90 minuti alla fine del campionato e la macchina del mercato si è già accesa. Ufficiosamente, perché il via alle trattative ufficiale parte dal 1° luglio. Il Milan è stato costruito la scorsa estate col criterio di una rosa snella, data l'assenza dalle coppe europee. Di certo c'è che dalla prossima stagione il Milan torna in Europa, che sia l'ambita Champions o la meno prestigiosa Europa League. Servirà pertanto rendere la rosa più ampia.

Un reparto che va assolutamente rivisto è l'attacco: appena 25 reti segnate in campionato dal reparto avanzato, composto da Leao, Pulisic, Nkunku, Gimenez e Fullkrug. Decisamente troppo poco per una squadra che punta in alto. A luglio poteva arrivare Dusan Vlahovic, il cui contratto in scadenza nel 2026 lo portava ad essere un affare per i costi del cartellino. Ma la dirigenza ha preferito virare su altri profili. Attenzione, perché se ne potrebbe riparlare nuovamente per l'estate. I bookmakers si sono già attivati per lanciare le quote trasferimento Vlahovic al Milan.

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Vlahovic Milan quote calciomercato: le ultime

Siamo ai titoli di coda nel rapporto Vlahovic-Juventus, dopo quattro anni e mezzo: 66 reti in 167 partite, un rendimento nel complesso buono ma non come ci si aspettava. Il tira e molla del rinnovo contrattuale e gli infortuni hanno fortemente condizionato quest'ultima stagione, fatta di poche reti e ancor meno soddisfazioni. Il serbo sta aspettando la chiamata giusta, magari dall'estero con il Barcellona che ha ufficializzato l'addio di Robert Lewandowski. Ma non è da escludere la permanenza in Italia, nella fattispecie al Milan. Molto dipenderà dalla permanenza di Massimiliano Allegri.



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