Quote prossimo allenatore Milan, tutti i candidati per la panchina rossonera

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La sconfitta del Milan contro il Cagliari ha sancito il fallimento sportivo dei rossoneri, capaci di dilapidare tutto il vantaggio sulla concorrenza e mancando la qualificazione alla prossima Champions League. Un flop di dimensioni tali da portare la proprietà a esonerare meno di 24 ore dopo Massimiliano Allegri, oltre al direttore sportivo Igli Tare, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Parte una nuova era, si ricostruisce. E chi sarà il nuovo allenatore del Milan?

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Quote allenatore Milan, Iraola in pole position

Quando la dirigenza del Milan scelse un anno fa Massimiliano Allegri fece una vera e propria inversione a U. Dal suo insediamento, infatti, RedBird ha sempre fatto capire di voler puntare su profili internazionali e che proponessero un calcio europeo. Il ritorno alla tradizione italica si è rivelato un flop, pertanto è logico pensare a un tecnico straniero dalla visione moderna. Un profilo "alla Fabregas" ha fatto filtrare Gerry Cardinale. E se il catalano resterà al Como a giocare la Champions League, allora il nome più interessante che si può avvicinare a lui è quello di Andoni Iraola. 44 anni a breve, il basco ha fatto un lavoro eccezionale al Bournemouth, portando la squadra per la prima volta in Europa e valorizzando un gran numero di giovani. Insomma, un profilo da RedBird. Riuscirà il Milan ad arrivarci? Il Crystal Palace si è mosso ben prima e occhio anche al Bayer Leverkusen...

Quote prossimo allenatore Milan, Xavi

Altro nome forte per la panchina rossonera è Xavi Hernandez Creus, noto a tutti semplicemente come Xavi. Profilo "alla Fabregas" anche lui, con la differenza che Xavi ha già allenato una big a sa cosa significhi gestire la pressione del vincere a tutti i costi. 46 anni, è fermo da due dopo l'esperienza alla guida della sua squadra del cuore. Nella sua breve carriera è riuscito a vincere una Liga, una supercoppa spagnola ma anche un campionato qatariota. Lo stop forzato può terminare qui e il Milan può essere per lui l'occasione giusta al momento giusto.

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Quote prossimo allenatore Milan, Van Bommel

Olandese, patria del calcio totale e di Gullit, Van Basten e Rijkaard che evocano il più bel Milan di sempre. Van Bommel conosce già l'ambiente rossonero, ha vinto la Serie A 2010/11 e ha la corsia preferenziale chiamata Zlatan Ibrahimovic. Ha allenato il PSV Eindhoven, il Wolfsburg e l'Anversa con la quale ha vinto uno storico campionato e la Coppa del Belgio. Come Xavi è fermo da due stagioni e scalpita per il ritorno in panchina. Ibrahimovic aveva già pensato a lui nell'estate del 2024, poi virò su Paulo Fonseca. Che sia l'occasione buona?

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Quote prossimo allenatore Milan, gli outsider

Non mancano gli outsider: Antonio Conte è fondamentalmente un sogno dei tifosi, molto meno della dirigenza che ritiene il suo profilo caro nonché "ingombrante". Ma certamente i risultati sono dalla sua e un Milan che deve tornare a essere protagonista non può ignorare la sua candidatura. La sua quota è di 6,00. Restando in patria ecco Vincenzo Italiano, che è anche nel mirino del Napoli. L'attuale tecnico del Bologna è quotato 16,00 così come Thiago Motta. L'italo-brasiliano era un nome forte nel 2024, la Juve riuscì a giocare d'anticipo costringendo i rossoneri a cercare altri profili. Ora può tornare forte la sua candidatura. Identica quota per Francesco Farioli che ha vinto il campionato portoghese col Porto al primo tentativo. Classe 1989, Farioli pur giovanissimo ha già un curriculum di tutto rispetto e potrebbe portare idee nuove a un Milan stanco. Per la serie: "a volte ritornano" attenzione a Ralf Rangnick. Lascerà la panchina della nazionale austriaca dopo i Mondiali e fu a un millimetro dalla panchina del Milan nella stagione 2020/21, prima che la dirigenza decise all'ultimo di confermare Stefano Pioli. Il tecnico tedesco è quotato 12,00.

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