Milan, i rossoneri hanno raccolto solo 8 punti contro le tre neopromosse

Milan, i rossoneri hanno raccolto solo 8 punti contro le tre neopromosseMilanNews.it
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Oggi alle 12:51News
di Enrico Ferrazzi

In questo momento il Milan sta faticando contro tutti, ma per gran parte di questo campionato ha sofferto di più contro le piccole che contro le grandi. A testimonianza di questo c'è un dato che è davvero clamoroso, vale a dire quanti punti i rossoneri hanno fatto contro le tre squadre neopromosse, cioè Cremonese, Sassuolo e Pisa: la squadra di Max Allegri ha infatti raccolto appena otto punti su diciotto a disposizione contro queste tre squadre.

Questi i risultati nel dettaglio:

CREMONESE: 3 PUNTI

Milan-Cremonese 1-2
Cremonese-Milan 0-2

SASSUOLO: 1 PUNTO

Milan-Sassuolo 2-2
Sassuolo-Milan 2-0

PISA: 4 PUNTI

Milan-Pisa 2-2
Pisa-Milan 1-2