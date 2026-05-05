Milan, i rossoneri hanno raccolto solo 8 punti contro le tre neopromosse
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In questo momento il Milan sta faticando contro tutti, ma per gran parte di questo campionato ha sofferto di più contro le piccole che contro le grandi. A testimonianza di questo c'è un dato che è davvero clamoroso, vale a dire quanti punti i rossoneri hanno fatto contro le tre squadre neopromosse, cioè Cremonese, Sassuolo e Pisa: la squadra di Max Allegri ha infatti raccolto appena otto punti su diciotto a disposizione contro queste tre squadre.
Questi i risultati nel dettaglio:
CREMONESE: 3 PUNTI
Milan-Cremonese 1-2
Cremonese-Milan 0-2
SASSUOLO: 1 PUNTO
Milan-Sassuolo 2-2
Sassuolo-Milan 2-0
PISA: 4 PUNTI
Milan-Pisa 2-2
Pisa-Milan 1-2
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