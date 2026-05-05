Il Milan ha il peggior rendimento realzzativo degli ultimi dieci campionato: i numeri

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Oggi alle 13:20News
di Enrico Ferrazzi

Il Milan sta faticando tremendamente a segnare, tanto che nelle ultime cinque partite i rossoneri hanno fatto solo una rete (Adrien Rabiot a Verona). Guardando il rendimento realizzativo del Diavolo negli ultimi dieci campionati di Serie A, emerge che, salvo miracoli, questo sarà il torneo in cui i rossoneri hanno fatto meno gol. Ecco i numeri nel dettaglio: 

Serie A 15/16: 49 gol
Serie A 16/17: 57 gol 
Serie A 17/18: 56 gol 
Serie A 18/19: 55 gol 
Serie A 19/20: 63 gol 
Serie A 20/21: 74 gol 
Serie A 21/22: 69 gol 
Serie A 22/23: 64 gol 
Serie A 23/24: 76 gol 
Serie A 24/25: 61 gol 
Serie A 25/26: 48 gol (tre gare ancora da disputare)