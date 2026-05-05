Papera di Donnarumma, poi magia di Doku: 3-3 all'ultimo del City. E l'Arsenal scappa
(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il Manchester City ha chiuso sul 3-3 la trasferta con l'Everton, offrendo un'occasione d'oro all'Arsenal nella corsa al titolo di Premier League. La squadra di Pep Guardiola, in vantaggio all'intervallo, ha subito tre gol in meno di quindici minuti durante un secondo tempo disorganizzato, prima di strappare un punto in extremis nei minuti di recupero. L'Arsenal, capolista del campionato (76 punti), ora é a +5 sui Citizens, che hanno una partita da recuperare.
L'Arsenal sarà incoronato campione d'Inghilterra per la prima volta dal 2004 se vincerà le ultime tre partite contro West Ham, Burnley e Crystal Palace. I agazzi di mister Arteta non avrebbero potuto sognare un regalo migliore alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions contro l'Atlético Madrid, altro obiettivo di questo finale di stagione molto intenso ed emozionante. (ANSA).
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