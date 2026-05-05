Una marea di soldi spesi, tre allenatori e ora sei sconfitte di fila: il Chelsea perde ancora
(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il Chelsea continua a sprofondare e oggi ha subito la sesta sconfitta consecutiva in Premier League perdendo 3-1 in casa contro il pericolante Nottingham Forest. I Blues, guidati dal tecnico ad interim Calum McFarlane che è subentrato a Liam Rosenior, si trovano al nono posto della classifica con 48 punti, 10 in meno dell'Aston Villa, quinto e attualmente in zona Champions League, dalla quale sono ormai matematicamente fuori. Il successo è stato importante per il Nottingham Forest, che tre giornate dalla fine del campionato si è portato a +6 sulla zona retrocessione.
Il Chelsea è atteso sabato 16 maggio alla finale di Coppa d'Inghilterra contro il Manchester City, che mette in palio la qualificazione all'Europa League. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan