Orlando: "Si è incasinato tutto. O al Milan si ricompattano velocemente o rischiano di buttare via un campionato"

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Massimo Orlando, in eslcusiva per Tuttomercatoweb si è espresso così sul momento difficile del Milan in campionato. Ecco un estratto delle sue considerazioni sui rossoneri:

Milan ko anche col Sassuolo

"La squadra si è persa. Allegri nella gestione del gruppo è uno dei migliori, non so cosa stia succedendo ma è una squadra che da diverse partite è allo sbando, con tanta paura, che ti condiziona. C'è una spaccatura con la tifoseria. Ora mancano tre partite, deve andare a Genova su un campo difficile, poi l'Atalanta. Si è incasinato tutto. O si ricompattano velocemente o rischia di buttare via tutto. E vedo la Roma lanciata, Gasperini ha voglia davvero dopo quanto è successo".